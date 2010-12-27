В Северной столице вручили награды "Сделано в Петербурге"

Почетным знаком отмечен вклад 12 предприятий.

В пятницу, 6 декабря, вице-губернатор Евгений Елин вручил награды победителям и лауреатам конкурса "Сделано в Петербурге", сообщили в пресс-службе Смольного.

Почетные знаки в 2019 году получили 12 предприятий, которые на протяжении всего года вносили значительный вклад в экономику и социальную сферу города. Также в правительстве отметили деятельность журналистов, рассказывающих о петербургской промышленности.

Среди призеров – ООО "Научно-Технический Центр ПРОТЕЙ", ООО "БСХ "Бытовые приборы", ООО "ЮНИКОСМЕТИК", ООО "Пивоваренная компания "Балтика", АО "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин".

Елин рассказал, что 2019 год стал четвертым, когда в Петербурге превышаются среднероссийские показатели. Например, по итогам января-октября ИПП составил 104,5 %. Также город на Неве продолжает лидировать в России по объему экспорта. Петербургскую продукцию теперь знают в Китае, Латинской Америке и Африке.

Что касается поддержки промышленного комплекса, из городского бюджета было направлено 4 млрд рублей, из них 680 млн рублей – на прямую поддержку предприятий. В этом году на 17% сокращен налог на прибыль предприятий, зачисляемый в региональный бюджет, а таккже отменен налог на движимое имущество.

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