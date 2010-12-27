В Северной столице проходит фестиваль сапсерфинга

В этом году темой фестиваля "Фонтанка-SUP" стал карнавал Мира.

Сегодня, 12 августа в Петербурге проходит фестиваль сапсерфинга "Фонтанка-SUP". Об этом сообщает "АБН".

Сапсерферов можно увидеть в первой половине дня воскресенья. В этом году участники мероприятия переоделись в супергероев и других борцов со злом.

На старт спортсмены встали к 10:30, им предстоит преодолеть 14 мостов. Сапсерферы плывут по течению Фонтанки мимо Михайловского замка, цирка Чинизели, музея Фаберже, проплывают под Аничковым мостом, минуют Большой драматический театр, далее через Крюков канал до канала Грибоедова, после чего поднимаются вверх по течению вдоль Никольского собора, под Львиным и Банковским мостами, мимо Дома книги, Спаса на Крови. Конечная точка, как и точка старта - павильон Росси в Михайловском саду.

Стоит отметить, что самый первый фестиваль сапсерфинга прошел в 2015 году. Участие в фестивале приняли порядка 25 человек. Организатор фестиваля - издание "Фонтанка", он проводится также при поддержке комитета по развитию туризма Петербурга.

Фото: ВКонтакте/Фонтанка.ру