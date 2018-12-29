Они будут размещены около станций метро "Проспект Большевиков", "Проспект Ветеранов" и "Ломоносовская".

В Северной столице появятся 3 новые перехватывающие парковки. Об этом сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Известно, что автостоянки смогут вместить 171 машину.

Кроме того, ГЦУП продолжит проведение отдельных видов строительно-монтажных работ на перехватывающей автостоянке у станции метро "Рыбацкое" (77 машиномест), в том числе работы по ее автоматизации сказано в сообщении

Они будут размещены около станций метро "Проспект Большевиков", "Проспект Ветеранов" и "Ломоносовская".

Ранее мы сообщали о том, что В "Метрострое" прокомментировали иск Дирекции транспортного строительства

Фото:pixabay