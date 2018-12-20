В Северной столице откроется Музей воинской славы после реконструкции

Открытие планируется на конец января.

В конце января во Фрунзенском районе Петербурга откроется Музей воинской славы имени летчика-истребителя Александра Клубова. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По информации пресс-службы администрации Фрунзенского района, экспозицию представят в новом формате. Гости музея увидят бмундирование периода ВОВ, исторические документы и плакаты.

Открытие запланировано на 24 января, начало церемонии - 14:00. В программу мероприятия входят: концерт, просмотр хроники военных лет и выступление почетных гостей.

Справка: За годы ВОВ Александров Клубов совершил 457 боевых вылетов, сбил 31 самолёт противника и ещё 19 в группе. 14 апреля 1944 года ему присвоили звание Героя Советского Союза.

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Фото: ВКонтакте/Администрация Фрунзенского района СПб