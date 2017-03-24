В Севастополе школьница хотела украсть алкоголь из магазина

Девочка пыталась сбежать с бутылкой водки.

На территории Севастополя местная школьница хотела украсть алкогольную продукцию из магазина. Соответствующая информация опубликована через социальные сети сотрудниками пресс-службы регионального управления МВД. Инцидент попал на кадры камеры видеонаблюдения. Полиция установила, что 15-летняя злоумышленница пришла в торговую точку вместе с подругой. Она попросила ее купить что-то на кассе, а сама взяла и спрятала в рукаве куртки бутылку водки. Преступление заметила уборщица. Она потребовала от несовершеннолетней посетительницы вернуть товар. Однако девочка выбежала из магазина, но была поймана кассиром.

На место происшествия прибыли сотрудники ПДН ОМВД России по Нахимовскому району и доставили похитительницу в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. пресс-служба МВД РФ по Крыму

Сейчас в отношении школьницы ведется уголовное дело. Сама девочка находится в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

В Москве пресекли деятельность группы карманников.

Фото и видео: УМВД России по Севастополю