В Севастополе полиция расследует уголовное дело о многомиллионной афере с квартирами трёх граждан

Аферист предлагал займы под договоры купли-продажи имущества.

На территории города Севастополя российские правоохранительные органы расследуют уголовное дело о многомиллионной афере с квартирами. В социальных сетях пресс-служба полиции сообщила о том, что трем местным жителям потребовались финансовые займы в размере от 1,5 до 4 миллиона рублей, тогда граждане узнали от своих знакомых о предпринимателе, который якобы предоставляет в долг крупные денежные суммы. Потерпевшие обратились к нему для получения услуги. Во время личной встречи злоумышленник убедил каждую из своих клиенток в том, что для получения займа важно заключить с ним договор купли-продажи принадлежащего им жилья, а также передать ему правоустанавливающие документы. После вместо обещанных сумм заемщицы получили по несколько тысяч рублей.

Заведомо зная, что выполнять взятые на себя обязательства не будет, мужчина обманным путём получил в собственность одну долю и четыре квартиры общей стоимостью не менее 25 млн рублей. пресс-служба МВД РФ

Подозреваемы задержан оперативниками при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии СОБР "Сокол". Во время обыска по месту жительства у мужчины обнаружены и изъяты документы, расписки, черновые записи, доверенности. Сейчас фигурант расследования отправлен под стражу. На его имущество, включая незаконно полученные квартиры, будет наложен арест. Полиция установила причастность афериста к трём криминальным эпизодам. Следователи полагают, что в реальности потерпевших может быть больше.

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Фото и видео: МВД Медиа