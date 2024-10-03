В Севастополе на рынке мужчина похитил почти 28 тысяч рублей выручки

Мужчина потратил деньги на алкоголь, а остаток вернул владельцу бизнеса.

На территории крымского города Севастополя мужчина вскрыл магазин на рынке, а затем похитил почти 28 тысяч рублей выручки. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления российских правоохранительных органов. Известно, что за помощью в полицию обратился местный предприниматель. Он сообщил о преступлении, совершенном в его торговой точке. Позже оперативники установили, что злоумышленником оказался 39-летний местный житель, ранее судимый зв аналогичное правонарушение.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого и установили, что злоумышленник тайком пробрался на закрытый рынок, повредил металлопластиковую дверь и зашел в торговый павильон, принадлежащий потерпевшему. пресс-служба МВД РФ по городу

Установлено, что фигурант расследования успел потратить часть денежных средств на алкогольные напитки и личные нужды, а оставшееся – вернул бизнесмену. В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение о краже. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В ХМАО задержаны подозреваемые в незаконном лове краснокнижных рыб.

Фото и видео: МВД Медиа