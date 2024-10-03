В ХМАО задержаны подозреваемые в незаконном лове краснокнижных рыб

Ирина Волк раскрыла подробности проведенной операции в регионе.

На территории Ханты-Мансийского автономного округа российские правоохранительные органы из транспортного управления задержали троих подозреваемых в незаконном лове рыб, находящихся в Красной книге. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Пресс-секретарь полиции заметила, что во время патрулирования акватории реки Оби оперативники заметили моторную лодку с людьми на борту. Когда сотрудники ведомства приблизились, то мужчины бросили сеть и попытались скрыться.

После нескольких предупреждений они все-таки остановились. При осмотре оставленной ими сети длиной 440 метров был обнаружен улов, в том числе рыба ценных пород. пресс-служба МВД РФ по региону

По результатам проведенной лабораторной экспертизы, общая сумма причиненного ущерба государству от действий злоумышленников составила 1,2 млн рублей. Живую рыбу сотрудники транспортной полиции поместили в емкость с речной водой, а позже выпустили в естественную среду обитания. У фигурантов расследования изъяты средства лова - лодка и сеть.В отношении злоумышленников ведутся уголовные дела по статьям 258.1 и 256 УК РФ.

Водитель УАЗа, пытавшийся в нетрезвом виде скрыться от полицейских в Липецке, арестован на 12 суток.

Фото и видео: МВД Медиа