Водитель УАЗа, пытавшийся в нетрезвом виде скрыться от полицейских в Липецке, арестован на 12 суток

Инцидент в регионе произошел ранним утром.

Водитель УАЗа, пытавшийся в нетрезвом виде скрыться от преследования полиции в Липецке, арестован на 12 суток. Соответствующее заявление сделали журналистам сотрудники пресс-службы регионального управления российских правоохранительных органов. Известно, что погоня произошла ранним утром, когда шофер не остановился по требованию автоинспекторов для проверки документов. Лихач грубо нарушал ПДД и не реагировал на законные требования об остановке.

Для остановки внедорожника полицейские вынуждены были применить табельное оружие – после предупредительного выстрела в воздух прицельным огнём повредили колёса УАЗа. пресс-служба МВД РФ по региону

Установлено, что за рулем транспортного средства находился 32-летний местный житель в состоянии опьянения. Мужчина оказал физическое сопротивление во время задержания. Для дальнейшего разбирательства водитель отправлен в отдел МВД. В его отношении составлено восемь административных протоколов. Его автомобиль направлен на специальную стоянку. Также судебная инстанция назначила правонарушителю 12 суток заключения.

Прокуратура Фрунзенского района помогла обманутой пенсионерке аннулировать кредиты на 800 тыс. рублей.

Фото и видео: МВД Медиа