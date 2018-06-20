В сети появился трейлер экшен-комедии "Мой шпион" со звездой "Стражей Галактики"

Премьера фильма запланирована на 5 сентября 2019 года.

Кинокомпания STX Entertainment выпустила первый трейлер фильм "Мой Шпион" с Дэйвом Батистой ("Стражи Галактики") в главной роли. Видео было опубликовано на официальном ютуб-канале компании.

В центре сюжета фильма опытный сотрудник ЦРУ Джей Джей, который был понижен в должности и отправлен на слежку за семье 9-летней Софи. Девочка обнаруживает скрытые камеры в своей квартире и использует свою смекалку, чтобы определить местонахождение пункта наблюдения. В обмен на то, что молчание Софи убеждает Джей Джея научить ее быть шпионом.

Режиссером фильма стал автор "50 первых поцелуев" Питер Сигал. Главные роли в фильме исполнили Дэйв Батиста, Кристен Шаал, Кен Жонг, Париса Фитц-Хенли, Никола Коррейя-Дамуд и другие. Премьера фильма запланирована на 5 сентября 2019 года.

Ранее Piter.TV публиковал первые кадры со съемок предстоящего научно-фантастического боевика с рабочим названием "Терминатор: Темная Судьба" с Линдой Хэмилтон и Арнольдом Шварценеггером

Видео: STX Entertainment