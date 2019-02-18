В Сети опубликовали видео с места взрывов в Донецке

Пострадавших во взрыве не было.

В сети появилось видео из Донецка, где утром 18 февраля прогремел взрыв. Ролик был опубликован на Ютуб-канале Министерства информации самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).



В ролике демонстрируются территории, где произошла детонация. Также в нем можно услышать интервью замдиректора школы, находящейся рядом. По его словам после первого взрыва "задрожали стекла", а позднее сработали еще две мины.



Напомним, что утром в Донецке произошли три взрыва. Пострадавших во взрыве не было. По данным милиции ДНР целью атаки было оказать давление на миссию ОБСЕ, представители которой расположились в гостинце. Именно возле нее прогремело два взрыва.

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Видео: Министерство информации ДНР