Видео: пожар в Trump Tower в Нью-Йорке

Видео пожара в Trump Tower в Нью-Йорке накануне появилось в сети.
По словам очевидцев, возгорание произошло на 50-м этаже здания. ЧП уже подтвердили в местной пожарной службе.
О пострадавших информации не поступало.
Видео: Twitter/Josh Caplan
В сети появилось видео пожара в Trump Tower. По словам очевидцев, возгорание произошло на 50-м этаже небоскреба.
Видео пожара в Trump Tower в Нью-Йорке накануне появилось в сети.
По словам очевидцев, возгорание произошло на 50-м этаже здания. ЧП уже подтвердили в местной пожарной службе.
О пострадавших информации не поступало.
Видео: Twitter/Josh Caplan