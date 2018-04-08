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Видео: пожар в Trump Tower в Нью-Йорке

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В сети появилось видео пожара в Trump Tower. По словам очевидцев, возгорание произошло на 50-м этаже небоскреба.

Видео пожара в Trump Tower в Нью-Йорке накануне появилось в сети. 

По словам очевидцев, возгорание произошло на 50-м этаже здания. ЧП уже подтвердили в местной пожарной службе.

О пострадавших информации не поступало.  

Видео: Twitter/Josh Caplan

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Категории: Мировые новости

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