На Мурманском шоссе заметили пострадавшую в ДТП легковушку

Обстоятельства случившегося уточняются.

В воскресенье, 17 мая, один из водителей обратил внимание на покореженную машину, попавшую в ДТП на 56-м километре Мурманского шоссе. Видеозаписью со своего регистратора мужчина поделился в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

На кадрах можно рассмотреть сильные повреждения легкового автомобиля, а также сотрудников ДПС, которые пытаются разобраться в случившемся. О пострадавших на данный момент неизвестно.

Ранее мы писали, что два автомобиля столкнулись на пересечении Невского и Владимирского проспектов.

Видео: vk.com/spb_today