Два автомобиля столкнулись на пересечении Невского и Владимирского проспектов

В результате удара одну из машин вынесло на тротуар

В ночь на воскресенье, 17 мая, на пересечении Невского и Владимирского проспектов произошло ДТП. Видеозаписи с ближайших камер видеонаблюдения оказались в распоряжении Piter.tv.

На кадрах можно разглядеть момент того, как автомобили сталкиваются прямо на перекрестке. Предполагается, что причиной ДТП стало то, что один из водителей выехал на запрещающий сигнал светофора. В результате удара одну из машин вынесло на тротуар.

О пострадавших не сообщалось. На данный момент сотрудники ДПС пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что два автомобиля столкнулись во дворе дома на Передовиков.

Видео: Piter.tv