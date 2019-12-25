Опубликован фильм Катерины Гордеевой "К 80-летию Бродского"

Документальный фильм была снят еще в 2015-м году для Первого канала.

В понедельник, 25 мая, стало известно о том, что в сети появился фильм Катерины Гордеевой "К 80-летию Бродского". Ролик опубликован на YouTube-канале "Ещё не Познер".

Известно, что соответствующий фильм был снят в 2105 году. Заказчиком выступал "Первый канал". Однако киноленту так и не показали. Фильм носит название "Дети Иосифа".

Известно, что музыку к фильму написал Олег Нестеров.

Ранее мы сообщали о том, что "Сияние" Стэнли Кубрика признано лучшей экранизацией Стивена Кинга.

Фото:Бродский/вк