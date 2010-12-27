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В Сестрорецке пройдет джазовый фестиваль "Большой Джем"
Сегодня, 13:23
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EvaRaskol

В Сестрорецке пройдет джазовый фестиваль "Большой Джем"

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Музыкальное мероприятие прогремит уже на этих выходных.

В Сестрорецке 7 и 8 сентября в креативном пространстве "Петровский арсенал" пройдет пятый ежегодный джазовый фестиваль "Большой джем".

В первый день выступят J&M school, Jazz-Band Федора Кувайцева, Сергей Головня и Smut & Smith (Москва), "Большой нон-стоп джем!", Jazz Philharmonic Orchestra Кирилла Бубякина, Билли Новик и "Петербургский Джазовый Актив" и ансамбль Давида Голощекина.

В воскресенье на сцену выйдут Jazz kids studio, оркестр "Кенако", Mussorgsky Jazz Orchestra Сергея Богданова, "Большой нон-стоп джем!", Ray Blue (саксофон, США), ВИА "Пролетарское Танго" и Billy"s Band.

Вход на оба дня фестиваля свободный.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Пушкине пройдет "Яблочный полдень" с рыцарским турниром.

Фото: Pixabay

Теги: джаз, музыка, сестрорецк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Аноним
Сегодня 14:39

Лучше бы борщевик сосновского выкапывать и уничтожать организовались. А то зажрались все абсолютно. Патологические лоджии, лентяи. Стрекозы.

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