В Сестрорецке пройдет джазовый фестиваль "Большой Джем"

Музыкальное мероприятие прогремит уже на этих выходных.

В Сестрорецке 7 и 8 сентября в креативном пространстве "Петровский арсенал" пройдет пятый ежегодный джазовый фестиваль "Большой джем".

В первый день выступят J&M school, Jazz-Band Федора Кувайцева, Сергей Головня и Smut & Smith (Москва), "Большой нон-стоп джем!", Jazz Philharmonic Orchestra Кирилла Бубякина, Билли Новик и "Петербургский Джазовый Актив" и ансамбль Давида Голощекина.

В воскресенье на сцену выйдут Jazz kids studio, оркестр "Кенако", Mussorgsky Jazz Orchestra Сергея Богданова, "Большой нон-стоп джем!", Ray Blue (саксофон, США), ВИА "Пролетарское Танго" и Billy"s Band.

Вход на оба дня фестиваля свободный.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Пушкине пройдет "Яблочный полдень" с рыцарским турниром.

Фото: Pixabay