Санаторий Сестрорецка открыл проход к Финскому заливу

Это произошло после того, как Борис Вишневский написал жалобу в прокуратору.

Санаторий Сестрорецка "Дюна" открыл свободный доступ к Финскому заливу и снял с окрестностей все запрещающие объявления. Это произошло после того, как депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский написал жалобу в прокуратору. Теперь на берегу Финского залива смогут отдыхать все желающие. Об этом Вишневский сообщил у себя на странице "ВКонтакте".

Друзья, маленькая победа! Ко мне обратилась Елена Лебедева в связи с тем, что в "Дюнах" незаконно решили закрыть проход к Финскому заливу. И повесили соответствующие объявления. Я написал в прокуратуру. И вот результат — объявления сняты, проход к заливу открыт! Борис Вишневский

Ранее мы писали, что Петербургские чиновники выступают против сноса казарм лейб-гвардии Семеновского полка.

Фото: visit-petersburg.ru