В Сестрорецке ГАТИ предотвратила самовольную прокладку кабельной линии

Специалисты попросту изъяли кабель.

В Сестрорецке сотрудники Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) обнаружили самовольные земляные работы по прокладке кабельной линии, после чего изъяли кабель. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

На участке между домом 351 по Приморскому шоссе и Зеленогорским шоссе специалисты увидели вырытую траншею глубиной более 1 метра и длиной более 400 метров.

Выяснилось, что заказчиком работ выступило ПАО "Россети Ленэнерго", исполнителем – ООО "Псковсельхозэнерго". ГАТИ намерена привлечь организации к административной ответственности за проведение работ без ордера. За данное нарушение грозит штраф от 300 тысяч рублей до 1 млн рублей.

Ранее мы писали, что ГАТИ разрешила ремонтировать здание станции метро "Владимирская".

Фото: ВКонтакте / ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга