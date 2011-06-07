ГАТИ разрешила ремонтировать здание станции метро "Владимирская"

Ремонтные работы должны завершить к 30 апреля 2022 года.

Во вторник, 7 сентября, в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции сообщили, что специалисты выдали ордер на на установку и размещение временных ограждений строительных площадок и зон производства работ, в том числе строительных лесов для производства работ по капитальному ремонту здания объекта культурного наследия, станции метро "Владимирская".

Работы будут проводить по адресу Большая Морская улица, 2/1. Запрос на ордер отправила компания ОАО "Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт "Ленметрогипротранс".

Судя по документам, ремонтные работы должны начаться с сегодняшнего дня, а завершиться – 30 апреля 2022 года. В ГАТИ не уточнили, чем именно займется подрядчик.

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