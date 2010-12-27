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В ДТП в Сестрорецке Fiat разорвало на части
Сегодня, 11:47
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arteliseev

В ДТП в Сестрорецке Fiat разорвало на части

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Ранее сообщалось, что в ДТП участвовали автомобили марки "Опель" и "Мазда".

По уточненным данным, авария произошла около 6:20 утра на Приморском шоссе д.250 в Сестрорецке. Водитель Fiat 1994 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с BMW.  Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

В результате столкновения  машина Fiat буквально развалилась на несколько частей, а BMW получил серьезные повреждения. Пассажир Fiat 1997 года рождения получил травмы средней степени тяжести. О состоянии здоровья остальных участников аварии не сообщалось. 

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Ранее Piter.TV сообщал, что в аварии на Приморском шоссе фигурировали "Опель" и "Мазда".

Фото: vk.com/spb_today Кирилл Вадимович

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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