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В Сертолово прошло первенство Ленобласти по дзюдо
Сегодня, 11:35
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KaterinaKono13

В Сертолово прошло первенство Ленобласти по дзюдо

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Данные соревнования были отборочными на первенство Северо — Западного Федерального Округа, которые пройдут в конце сентября в Выборге.

Седьмого сентября в Сертолово  прошло первенство Ленобласти по дзюдо среди юношей и девушек 2003- 2005 годов рождения, в котором приняла участие команда секции дзюдо поселка Ермилово, МБУ "СЦ Приморск". В результате упорных поединков Владимир Даниловский стал победителем в своей весовой категории. 

Данные соревнования были отборочными на первенство Северо — Западного Федерального Округа, которые пройдут в конце сентября в Выборге.

Источник: пресс-служба администрации Приморского городского поселения

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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