Данные соревнования были отборочными на первенство Северо — Западного Федерального Округа, которые пройдут в конце сентября в Выборге.

Седьмого сентября в Сертолово прошло первенство Ленобласти по дзюдо среди юношей и девушек 2003- 2005 годов рождения, в котором приняла участие команда секции дзюдо поселка Ермилово, МБУ "СЦ Приморск". В результате упорных поединков Владимир Даниловский стал победителем в своей весовой категории.

Данные соревнования были отборочными на первенство Северо — Западного Федерального Округа, которые пройдут в конце сентября в Выборге.

Источник: пресс-служба администрации Приморского городского поселения