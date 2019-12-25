В Сертолово полиция расследует бытовую поножовщину супругов

Супругу госпитализированного с ножевыми ранениями мужчины задержали после ложных показаний.

В городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области 17 июня было возбуждено уголовное дело по ч.1 с. 111 УК - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" - после госпитализации 55-летнего мужчины в тяжелом состоянии с ножевым ранением. Пострадавший не смог дать показания не только ввиду полученной травмы, но и из-за сильного алкогольного опьянения.

Первые объяснения случившегося дала супруга мужчины. По словам 47-летней женщины, муж вышел на улицу на мусорную площадку целый и невредимый, а вернулся оттуда уже с раной. Однако эти объяснения были опровергнуты записями видеокамер подъезда, на которых было видно, что супруг вообще не покидал здание.

После этого был произведен обыск, и в кармане обличенной в лжесвидетельстве женщины полицейские обнаружили нож - предположительно, тот самый, которым был нанесен удар. В данный момент женщина задержана на двое суток до избрания дальнейшей меры пресечения. Проводятся следственные действия и необходимые экспертизы.

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