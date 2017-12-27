Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
В Ленобласти пенсионерка разбила иномарку металлической трубой
Вчера, 16:30
0
nadiputintseva
1654

В Ленобласти пенсионерка разбила иномарку металлической трубой

0
 
 

Женщину задержали, когда она била стекло иномарки.

Во Всеволожском районе Ленинградской области правоохранительными органами по подозрению в хулиганстве была задержана пенсионерка. Об этом 22 января сообщили в пресс-службе УВО по Петербургу и области.

Инцидент произошел в минувший четверг в городе Сертолово. Во время патрулирования улиц сотрудники Росгвардии получили информацию о том, что в микрорайоне Черная Речка женщина громит автомобиль железной трубой.

Оперативники задержали 57-летнюю хулиганку в 22:50. Пенсионерка разбила стекло автомобилю марки Audi.

Чтобы узнать о причинах, побудивших женщину на такой поступок, ее доставили в местный отдел полиции. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества". 

Теги: новости спб , происшествия , хулиганство
Категории: Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

Загрузка...
5