В Ленобласти пенсионерка разбила иномарку металлической трубой

Женщину задержали, когда она била стекло иномарки.

Во Всеволожском районе Ленинградской области правоохранительными органами по подозрению в хулиганстве была задержана пенсионерка. Об этом 22 января сообщили в пресс-службе УВО по Петербургу и области.

Инцидент произошел в минувший четверг в городе Сертолово. Во время патрулирования улиц сотрудники Росгвардии получили информацию о том, что в микрорайоне Черная Речка женщина громит автомобиль железной трубой.

Оперативники задержали 57-летнюю хулиганку в 22:50. Пенсионерка разбила стекло автомобилю марки Audi.

Чтобы узнать о причинах, побудивших женщину на такой поступок, ее доставили в местный отдел полиции. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".