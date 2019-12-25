В Сертолово и Гатчине будут построены физкультурно-оздоровительные комплексы

На 2 проекта выделено почти 173 млн рублей.

В Сертолово и Гатчине планируется построить физкультурно-оздоровительные комплексы. Соответствующие закупки разметил комитет государственного заказа Ленинградской области.

На оба проекта будет выделено в общей сложности около 173 миллионов рублей. Это средства из бюджета области и муниципальных образований, где будут возведены спортивные объекты. Предполагается, что их строительство завершится не позднее декабря 2022 года.

Спорткомлекс в Сертолово будет представлять собой двухэтажное здание с дугообразной, трехскатной крышей, под которой разместятся спортзал 18 х 36 метров (1-й этаж) и тренажерный зал для силовой подготовки (2-й этаж). Построен он будет в районе дома № 6 на Центральной улице.

Комплекс в Гатчине будет одноэтажным, площадь его спортзала составит 30 х 18 метров. Объект появится на улице Чехова.

Заявки от компаний, желающих реализовать проекты, принимают до 3 сентября.

Как сообщало ранее Piter.tv, cпорткомплекс с катком и бассейнами в Петергофе откроется в следующем году.

Фото: lenobl.ru