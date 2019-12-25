В "Сбербанк Онлайн" появились произведения живописи из коллекции Эрмитажа

Использовать известные картины можно в качестве дизайна приложения или как цифровые открытки.

В приложении "Сбербанк Онлайн" появились произведения живописи из коллекции Эрмитажа: работы импрессионистов или начинающих художников можно использовать в качестве дизайна приложения. Как рассказали в самой компании, проект "Художники в Сбербанк Онлайн" обещает быть масштабным, а первая серия стартует в партнерстве с Эрмитажем.

В приложении теперь есть набор приветственных заставок и цифровых открыток, изображающих полотна французских живописцев позапрошлого века. Известно, что в эрмитажную серию, которая будет доступна до 15 июля, вошли 15 работ, среди которых шедевры знаменитых Клода Моне, Поля Сезанна, Альфреда Сислея и Винсента Ван Гога. Изысканный дизайн можно активировать в настройках профиля, а красивую открытку отправить вместе с денежным переводом.

Наступившее время инноваций напоминает о том, что у музея несколько функций: хранить, изучать и делать коллекции доступными. Способ делать коллекции доступными сегодня перенесен в онлайн. Надо сказать, что в значительной мере так и было. Михаил Пиотровский, гендиректор Государственного Эрмитажа

Директор Эрмитажа предложил эффективнее использовать Дворцовую площадь.

Фото: Piter.TV