Директор Эрмитажа предложил эффективнее использовать Дворцовую площадь

"Потрясающий результат – пространство Новая Голландия, и ужасный результат – пространство, называемое Дворцовая площадь".

Пространство Дворцовой площади в Петербурге могло бы использоваться еще более эффективно. Такое заявление в рамках онлайн-конференции РБК сделал гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Потрясающий результат – пространство Новая Голландия, и ужасный результат – пространство, называемое Дворцовая площадь, которое все расценивают как пустое место. Михаил Пиотровский

Директор Эрмитажа считает, что площадь можно было бы использовать более эффективно, также и с экономической точки зрения.

Эрмитаж представит выставку работ китайского художника на тему пандемии.

Фото: Piter.TV