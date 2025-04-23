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В Саратовской области в ДТП с шестью автомобилями погиб человек

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Также сообщается об одном пострадавшем из грузовой машины.

В Саратовской области в ДТП с шестью автомобилями погиб человек. Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром 23 апреля в Хвалынском районе. На трассе Саратов – Хвалынск произошло столкновение трех грузовых и трех легковых автомобилей. Водительн одной из легковушек погиб в результате аварии. Также сообщается об одном пострадавшем из грузовой машины. Его госпитализировали. На месте происшествия работают спасатели, медики и сотрудники ДПС. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее мы сообщали, что на трассе М-11 в Тверской области столкнулись два грузовика и легковушка.

Видео: ГИБДД по Саратовской области

Теги: автомобили, дтп, жертвы, пострадавшие, саратовская область
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, ДТП,

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