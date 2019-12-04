В Саратовской области пропавшего 6-летнего мальчика нашли в пруду

Мальчик ушел гулять в понедельник вечером и не вернулся.

В Вязьме Саратовской области нашли тело ребенка, который ушел гулять и не вернулся.

2 декабря 6-летний мальчик с трехколесным велосипедом пошел гулять и не вернулся домой. Родители обратились за помощью в полицию. На следующий день тело погибшего ребенка нашли в небольшом водоеме подо льдом.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело. Известно, что семья, в которой рос мальчик, считается благополучной.

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