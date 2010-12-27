В Саратовской области пешехода переехали 4 машины

Мужчину сбила попутная "Газель", а затем по сбитому пешеходу проехали еще три автомобиля.

В Балашовском районе Саратовской области был насмерть сбит пешеход.

Сообщается, что мужчина был сбит на 510 километре автодороги Р-22 около 19 часов накануне, 9 декабря. В темное время суток пешеход шел в попутном направлении с грузовой "Газелью" под управлением 36-летнего водителя. Перед приближающейся "Газелью" мужчина начал переходить дорогу, и был сбит. От удара пешеход отлетел на встречную полосу движения, где его переехал "Фольксваген Поло" под управлением 61-летнего водителя. А затем по дважды сбитому мужчине проехали еще две машины, которые уехали с места происшествия.

От полученных травм мужчина скончался. О личности сбитого мужчины, не сообщается.

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