В Саратове вагоновожатую трамвая отправили в колонию за сбитую 5-летнюю девочку

Водителя трамвая в Саратове отправили на 2,5 года в колонию.
Чудовищное ДТП произошло в середине декабря 2019 года. Вагоновожатая не убедилась в безопасности движения и начала следование от остановки, сбив при этом 5-летнюю девочку, которая вышла из трамвая и переходила пути вместе с мамой. Кроме того, несмотря на сигналы водителей, 57-летняя женщина продолжала движение.
После ДТП ребенка экстренно госпитализировали в больницу, но ножки ребенку спасти не смогли. Ей ампутировали обе ноги.
Сегодня стал известен вердикт суда. Женщину приговори к 2,5 годам ограничения свободы.
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Фото: pixabay.com
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