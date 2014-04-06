В Саратове пассажир напал с ножом на водителя автобуса

Ранения получил один человек.

В Саратове пассажир напал с ножом на водителя общественного транспорта. Очевидцы уточнили, что инцидент произошел вечером 29 ноября в Заводском районе города. Под раздачу попал сотрудник одного из автобусных маршрутов. В представительстве муниципального казенного учреждения "Транспортное управление" подчеркнули, что в настоящее время ситуацией занимаются правоохранительные органы. В социальных сетях распространился ролик, на котором показано, что около края дорожного полотна припаркован автобус. Около него находятся полицейские и бригады медиков из скорой помощи.

В салоне автобуса маршрута №6 в районе "16-й квартал" пассажир напал на водителя с ножом. Водитель автобуса получил ранения. пресс-служба "Транспортного управления"

Задержание неадеквата с ножом на Парашютной улице попало на видео.

Фото и видео: Telegram / МКУ ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ