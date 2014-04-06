  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:37
271
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Саратове пассажир напал с ножом на водителя автобуса

0 0

Ранения получил один человек.

В Саратове пассажир напал с ножом на водителя общественного транспорта. Очевидцы уточнили, что инцидент произошел вечером 29 ноября в Заводском районе города. Под раздачу попал сотрудник одного из автобусных маршрутов. В представительстве муниципального казенного учреждения "Транспортное управление" подчеркнули, что в настоящее время ситуацией занимаются правоохранительные органы. В социальных сетях распространился ролик, на котором показано, что около края дорожного полотна припаркован автобус. Около него находятся полицейские и бригады медиков из скорой помощи.

В салоне автобуса маршрута №6 в районе "16-й квартал" пассажир напал на водителя с ножом. Водитель автобуса получил ранения.

пресс-служба "Транспортного управления"

Задержание неадеквата с ножом на Парашютной улице попало на видео.

Фото и видео: Telegram / МКУ ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Теги: автобус, нападение, общественный транспорт, регионы, саратов
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии