В Саратове неизвестный хотел сжечь в квартире няню и 2-летнего малыша

Поджигатель до сих пор не установлен.

В Саратове неизвестный поджег квартиру, где в тот момент находилась няня и маленькая девочка.

Региональные следственные органы СКР по Саратовской области сообщают, что возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего ребенка, совершенное общеопасным способом". По версии следствия, 5 июня неустановленное лицо подожгло дверь квартиры, в которой на тот момент была 2-летняя девочка и ее 38-летняя няня. Женщина и ребенок были спасены сотрудниками ГУ МЧС.

На данный момент злоумышленник еще не найден. Расследование уголовного дела продолжается. Выясняется личность поджигателя.

Следователями СК совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Саратовской области проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, закрепление доказательств и установление лица, совершившего противоправное деяние. СУ СК РФ по Саратовской области

Сегодня ранее:Сестра замурованного в бетон мальчика в Астрахани заявила, что семья была не в курсе случившейся трагедии

Фото: pixabay.com