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В Саратове неизвестный хотел сжечь в квартире няню и 2-летнего малыша
Сегодня, 12:27
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MShaffter

В Саратове неизвестный хотел сжечь в квартире няню и 2-летнего малыша

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Поджигатель до сих пор не установлен.

В Саратове неизвестный поджег квартиру, где в тот момент находилась няня и маленькая девочка.

Региональные следственные органы СКР по Саратовской области сообщают, что возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего ребенка, совершенное общеопасным способом". По версии следствия, 5 июня неустановленное лицо подожгло дверь квартиры, в которой на тот момент была 2-летняя девочка и ее 38-летняя няня. Женщина и ребенок были спасены сотрудниками ГУ МЧС.

На данный момент злоумышленник еще не найден. Расследование уголовного дела продолжается. Выясняется личность поджигателя.

Следователями СК совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Саратовской области проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, закрепление доказательств и установление лица, совершившего противоправное деяние. 

СУ СК РФ по Саратовской области

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Фото: pixabay.com

 

Теги: новости саратова, поджег квартиру, поджог, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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