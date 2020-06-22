Сестра замурованного в бетон мальчика в Астрахани заявила, что семья была не в курсе случившейся трагедии

Девушка написала в соцсетях, что ни она, ни отец не знали об убийстве и до конца верили, что брат и сын найдется живым и здоровым.

Сестра убитого матерью мальчика рассказала в соцсетях, что семья не знала об убийстве.

Сегодня ранее Piter.TV сообщал подробности нашумевшего убийства, которое произошло в Астрахани. Двенадцатилетний мальчик пропал в марте и был до последнего в розыске. 19 июня тело ребенка было найдено замурованным в бетон в подвале дома.

Как выяснилось, мать мальчика во время ссоры несколько раз ударила сына гантелей. А затем замуровала тело мертвого ребенка в бетон. Позднее они с мужем написали заявление о пропаже сына. Следственные органы сообщали, что семья мальчика была в сговоре и запутывала следствие.

Семья потерпевшего пыталась запутать следствие, доводя информацию о том, что мальчика неоднократно видели около дома. Также они с точностью опознавали его на камерах видеонаблюдения в различных частях города, пытаясь придать видимость тому, что он еще жив. СУ СК РФ по Астраханской области

Сестра убитого мальчика сообщила, что ни она, ни отец не знали об убийстве и до последнего верили, что кошмар скоро закончится и мальчик найдется живым и здоровым.

Я всегда считала, что у меня самая лучшая семья и самая замечательная мама. И самая идеальная жизнь. До этого рокового дня. ...О том, что случилось, не знал никто из моей семьи, включая отца. Я искренне верила, что с нашим мальчиком все хорошо, что он жив и здоров, что просто так получилось, что он скоро вернётся домой...

Девушка рассказала, как она лично искала брата и в каждом мальчике видела своего братишку.

Я искренне благодарна каждому человеку, который поддерживал, кто принимал участие в поисковых операциях и благодарна сотрудникам полиции, которые, как бы не было, нашли виновного. В один миг рухнуло все.. Я осталась без своего брата, без матери, и отец вряд ли выдержит это

В Настоящий момент женщина задержана, ей предъявлено обвинение в убийстве и заключена под стражу на 2 месяца. Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: СУ СК РФ по Астраханской области