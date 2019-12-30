В Саратове любовники избили и изнасиловали девушку

Женщина приревновала своего любовника к девушке, а тот, чтобы доказать свое равнодушие, изнасиловал "соперницу".

В Саратове расследуется уголовное дело о групповом изнасиловании.

Следственные органы РФ по Саратовской области сообщают, что отделом Заводского района города в отношении 31-летней женщины и 38-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Групповое изнасилование, совершенное по предварительному сговору". По версии следствия, в одной из квартир города Красноармейска 29 декабря 2019 года собралась компания из 6 мужчин и 2 женщин. В разгар вечеринки 31-летняя женщина приревновала своего 38-летнего любовника к 25-летней приятельнице.

Никаких доводов о верности женщина слышать не хотела. Тогда мужчина предложил на глазах у всех унизить девушку, тем самым доказать свою верность. Данное предложение удовлетворило женщину. Она удерживала девушку за волосы, при этом нанесла несколько ударов руками по лицу и телу потерпевшей. А мужчина изнасиловал девушку, после чего ударил рукой и ногой по лицу свою жертву, а затем ушел.

Униженная девушка сначала побоялась заявить о произошедшем в полицию, затем все-таки написала заявление об изнасиловании.

Следователями СК 38-летний мужчина задержан в порядке, предусмотренном ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении 31-летней подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В ходе допроса она рассказала обо всех обстоятельствах произошедшего и раскаялась в содеянном. СУ СК РФ по Саратовской области

Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: Piter.TV