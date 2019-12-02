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Видео: В Саратове бультерьер набросился на женщину с ребенком в магазине

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Собака искусала женщину и ребенка, а также еще 2х человек, которые поспешили на помощь.

В Заводском районе Саратова собака напала на женщину и ребенка в магазине.

В сети опубликовано видео с видеорегистратора автомобиля с моментом нападения собаки на людей в сетевом магазине Саратова. На видео видно, что мужчина с собакой подходит к магазину, оставляет своего питомца около двери и уходит вглубь магазина. Собака нервничает, переживая отсутствие хозяина. В это время в магазин заходит женщина с маленькой дочкой, собака пробирается вместе с ними внутрь.

В "предбаннике" магазина собака напала на женщину и ребенка. Они получили множественные укусы. Укусила собака и еще двух человек, которые пришли на помощь. Пострадавшая женщина сообщила в соцсетях, что хозяин вскоре вернулся, забрал собаку и скрылся.

Сегодня ранее: В Красном Куте Саратовской области дети наткнулись на вмерзшее в лед тело новорожденного ребенка.

Видео: YouTube/ИА Версия-Саратов

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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