Водитель легковушки погиб на месте.

В Саранске водитель иномарки впечатал легковушку в стену. Об этом сообщил телеканал "360".

Инцидент произошел на перекрестке улиц Василенко и Ботегравская. Водитель Lada пытался совершить поворот, однако в него врезалась на полной скорости Toyota. После удара обе машины врезались в здание.

Водитель легковушки погиб на месте. Сообщается, что владелец иномарки перепутал педали и вместо тормоза нажал на газ.

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Видео: 360.ru