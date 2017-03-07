  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:44
123
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Саранске водитель иномарки впечатал легковушку в стену

0 0

Водитель легковушки погиб на месте.

В Саранске водитель иномарки впечатал легковушку в стену. Об этом сообщил телеканал "360".

Инцидент произошел на перекрестке улиц Василенко и Ботегравская. Водитель Lada пытался совершить поворот, однако в него врезалась на полной скорости Toyota. После удара обе машины врезались в здание.

Водитель легковушки погиб на месте. Сообщается, что владелец иномарки перепутал педали и вместо тормоза нажал на газ.

Ранее метеоролог Позднякова анонсировала похолодание и резкую оттепель в Москве.

Видео: 360.ru

Теги: дтп, иномарка, легковой автомобиль, саранск
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии