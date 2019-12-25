Метеоролог Позднякова анонсировала похолодание и резкую оттепель в Москве

По словам эксперта, в столицу придут Никольские морозы.

Метеоролог Татьяна Позднякова анонсировала похолодание и резкую оттепель в Москве. Об этом она заявила в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, в ночь на 19 декабря температура опустится до -19 градусов. Она уточнила, что в столицу придут Никольские морозы, которые повлияют на погоду. При этом Позднякова отметила, что к концу суток температура поднимется до нуля, а 20 декабря она может достичь +2 градусов.

Ранее эколог Баташов высказался о последствиях крушения танкеров в Керченском проливе.

Фото: Piter.tv