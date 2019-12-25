В Петербурге умерли еще четыре медработника с коронавирусом

Болезнь унесла жизни врача, медсестры и двух санитарок.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования близким и родным медработников, скончавшихся от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба главы города.

Накануне болезнь унесла жизни еще четырех медиков. От коронавируса скончался врач Городской станции скорой медицинской помощи Владимир Манькович, а также медсестра травматологического отделения НИИ имени Джанелидзе Ольга Новикова и две санитарки НМИЦ травматологии и ортопедии имени Вредена Юлия Ясюлевич и Татьяна Канкиа.

Беглов заявил, что в эти дни, когда Петербург, как и весь мир, борется с пандемией, особенно тяжело терять тех, кто посвятил свою жизнь спасению других людей. Губернатор пожелал родным умерших душевных сил и стойкости, чтобы пережить горечь потери самого близкого человека. В заключении глава добавил, что город будет помнить всем медиков, ушедших из жизни в период пандемии.

С начала пандемии в городе официально зарегистрировано более 5,5 тысяч случаев заражения COVID-19. За это время умерли 37 человек, из них 10 медработников. Еще более 250 горожан находятся на лечении.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали причину низкой смертности от COVID-19 в России.

Фото: pixabay.com