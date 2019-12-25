Проект реализуется в рамках Грантового конкурса молодежных инициатив Росмолодежи, входящего в президентскую платформу "Россия – страна возможностей".

В Петербурге стартовал фестиваль "Золотой век России". Отмечается, что в культурную жизнь страны первой трети XIX века окунулись все желающие города.

С 25 сентября по 3 октября жители и гости Петербурга бесплатно могли посетить лекции искусствоведа Ларисы Гозенпуд – Горобцовой, посвященные литературе, живописи, науке и искусству Золотого века. Помимо этого, в эти выходные, 16 и 17 октября, в Румянцевском саду пройдут творческие чтения в честь великих деятелей искусства и культуры XIX века.

Благодаря проекту заинтересованные полюбили художественные произведения, и ключевые локации Северной столицы, где бывали их авторы.

Лекции в парках Морского собора Николая чудотворца, Казанского собора, Александровского сада, Шереметьевского дворца на Фонтанке позволят участникам фестиваля мысленно перенестись в XIX век и увидеть Санкт-Петербург глазами классиков

Мероприятия сопровождает Симфонический оркестр им. Мусина, поэтому атмосфера Золотого века практически аутентичная.

Ранее мы писали, что в Петербурге пройдет Art Weekend – "день открытых дверей" арт-пространств.