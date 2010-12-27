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В Петербурге расследуется убийство новорожденного мальчика
Сегодня, 14:49
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Alena_Zinovieva

В Петербурге расследуется убийство новорожденного мальчика

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Тело младенца было обнаружено в пакетах на Гжатской улице.

В Петербурге начали расследование уголовного дела по факту убийства новорожденного мальчика в парке Политехнического университета. Тело младенца нашли возле дома №21 по Гжатской улице. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Петербургу.

Согласно материалам дела, 27 мая петербуржцы наткнулись на мертвого ребенка, который лежал в пакете. Медики установили, что смерть наступила в результате асфиксии. По предварительной информации, младенца кто-то душил руками.

Виновника преступления в настоящий момент ищут. Правоохранители опрашивают местных жителей. В частности, они ищут женщин, ведущих антисоциальный  образ жизни и страдающих от алкоголизма. В период с 25 по 27 мая 2019 года она должны были быть беременными.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали родителей, бросивших шестимесячную дочь.

Фото: Piter.TV

Теги: следственный комитет, убийство, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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