В Петербурге расследуется убийство новорожденного мальчика

Тело младенца было обнаружено в пакетах на Гжатской улице.

В Петербурге начали расследование уголовного дела по факту убийства новорожденного мальчика в парке Политехнического университета. Тело младенца нашли возле дома №21 по Гжатской улице. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Петербургу.

Согласно материалам дела, 27 мая петербуржцы наткнулись на мертвого ребенка, который лежал в пакете. Медики установили, что смерть наступила в результате асфиксии. По предварительной информации, младенца кто-то душил руками.

Виновника преступления в настоящий момент ищут. Правоохранители опрашивают местных жителей. В частности, они ищут женщин, ведущих антисоциальный образ жизни и страдающих от алкоголизма. В период с 25 по 27 мая 2019 года она должны были быть беременными.

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Фото: Piter.TV