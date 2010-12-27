В Петербурге раскрыто хищение железнодорожных деталей с вагонов

Транспортная полиция задержала воров, укравших собственность на миллион рублей.

Транспортная полиция нашла грабителей, покусившихся на железнодорожные детали с вагонов в Петербурге. Злоумышленников удалось задержать. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным представителей Санкт-Петербургского-Финляндского линейного отдела МВД, по данному правонарушению было обнаружено два человека.Их подозревают в хищении государственного имущества. Фигурантам дела 25 и 30 лет. Молодые люди тайно и умышленно проникли на участок железнодорожной станции и забрали с собой 42 детали подвижных элементов вагонов. После этого награбленное было сдано в пункт приема цветного металла. Своими действиями преступники нанесли ущерб в размере одного миллиона рублей.

В отношении местных жителей возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере. Теперь неудачливые воры могут лишиться свободы на срок до шести лет и получить штраф до 80 тысяч рублей.

Напомним, что особая экономическая зона СПб пополнится новыми заводами 890 млн рублей.

Фото: Pixabay.com