В Санкт-Петербурге прошли воскресные субботники с участием более 300 активистов

"Волонтёрская Рота" совместно с "Командой Губернатора" провели субботники в Екатерининском сквере и Сквере дружбы. В мероприятиях приняли участие более 300 активистов и жителей города.
Добровольцы собрали мусор, очистили дорожки, посадили цветы и кустарники, делая эти места более уютными и привлекательными для всех горожан.
"Мы регулярно проводим экологические акции. Особенно актуальна уборка парков осенью, в сезон листопадов. Люди приходят сюда с семьями, чтобы отдохнуть и насладиться природой. Приятно делать что-то полезное для города и видеть результат своими глазами"
куратор регионального отделения "Волонтёрской Роты" Санкт-Петербурга Александр Амелин
Ранее Piter.TV сообщал, что Александр Беглов принял участие в субботнике в Юсуповском саду.
Видео: пресс-служба "Волонтёрской Роты" Санкт-Петербурга
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