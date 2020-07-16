В Санкт-Петербурге прошли воскресные субботники с участием более 300 активистов

Чистые дорожки и уборка мусора — Петербург становится чище.

"Волонтёрская Рота" совместно с "Командой Губернатора" провели субботники в Екатерининском сквере и Сквере дружбы. В мероприятиях приняли участие более 300 активистов и жителей города.

Добровольцы собрали мусор, очистили дорожки, посадили цветы и кустарники, делая эти места более уютными и привлекательными для всех горожан.

"Мы регулярно проводим экологические акции. Особенно актуальна уборка парков осенью, в сезон листопадов. Люди приходят сюда с семьями, чтобы отдохнуть и насладиться природой. Приятно делать что-то полезное для города и видеть результат своими глазами" куратор регионального отделения "Волонтёрской Роты" Санкт-Петербурга Александр Амелин

Ранее Piter.TV сообщал, что Александр Беглов принял участие в субботнике в Юсуповском саду.

Видео: пресс-служба "Волонтёрской Роты" Санкт-Петербурга