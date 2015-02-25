В Петербурге открылась конференция по космосу GLEX-2021

На конференцию прибыли делегаты из США, Франции, Германии, Великобритании и других стран.

В Петербурге стартовала Международная конференция по исследованию космического пространства GLEX – 2021. В мероприятии участвовал генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

Губернатор Александр Беглов отметил роль Северной столицы в освоении космоса: в городе располагались научные институты, конструкторские бюро, в Петропавловской крепости 100 лет назад появилась Газодинамическая лаборатория.

Сегодня в Петербурге разрабатывают космические технологии, производят новейшую аппаратуру для бортовых систем космических аппаратов.

На выставке Международной конференции GLEX-2021 представили разработки в области геоинформационных и навигационных сервисов и технологий, международные космические проекты по развитию сферы коммерческих пусков и многое другое.

На GLEX - 2021 приехали 700 делегатов из 49 стран. Среди них есть эксперты NASA, ESA, инновационного центра "Сколково".

Фото: сайт администрации Петербурга