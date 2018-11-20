В гостинце "Октябрьская" избили Дзюбу

Инцидент произошел еще в январе.

В Петербурге конфликт двух актеров театра Романа Виктюка обернулся походом в полицию. В правоохранительные органы обратился актер Александр Дзюба. Об этом сообщают городские СМИ.

По словам актера Дзюбы, в январе, на территории гостиницы "Октябрьская" на него напал собственный коллега Иван Никульчи. Потерпевшему сломали нос, также он получил сотрясение мозга, ушибленную рану головы и гематомы. Дзюба не знает, за что его избил коллега.

Обстоятельства инцидента выясняются. Пока что в отношении Ниульчи не заведено никакого дела.

Фото: dzubing/ Instagram