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В гостинце "Октябрьская" избили Дзюбу
Сегодня, 9:40
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nastya960

В гостинце "Октябрьская" избили Дзюбу

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Инцидент произошел еще в январе.

В Петербурге конфликт двух актеров театра Романа Виктюка обернулся походом в полицию. В правоохранительные органы обратился актер Александр Дзюба. Об этом сообщают городские СМИ.

По словам актера Дзюбы, в январе, на территории гостиницы "Октябрьская" на него напал собственный коллега Иван Никульчи. Потерпевшему сломали нос, также он получил сотрясение мозга, ушибленную рану головы и гематомы. Дзюба не знает, за что его избил коллега.

Обстоятельства инцидента выясняются. Пока что в отношении Ниульчи не заведено никакого дела.

Фото: dzubing/ Instagram

 

 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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