  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Кременчугской улице работал детский сад без лицензии
Сегодня, 17:41
115
Rybka123

На Кременчугской улице работал детский сад без лицензии

0 0

В отношении руководства возбудили административные дела и обязали устранить выявленные нарушения.

Прокуратура Центрального района обнаружила в Центральном районе Петербурга частный детский сад, который работал без лицензии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как стало известно, в ходе совместной с комитетом по образованию проверки, сотрудники прокуратуры выявили ряд нарушений в работе детского центра Happy Kids. Помимо отсутствия лицензии,  в учреждении не соблюдался принцип групповой изоляции, форточек не были оборудованы системой проветривания, в центре отсутствовала прачечная, а на батареях не было ограждений.

Помимо этого дети спали на трансформируемых четырехуровневых кроватях. Сотрудники не предоставили справок об отсутствии судимости при устройстве на работу. В отношении руководства возбудили административные дела и обязали устранить выявленные нарушения.

Ранее Piter.TV писал о заведующей детсада, которая получала зарплату за несуществующего электрика

Фото: pixabay

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии