На Кременчугской улице работал детский сад без лицензии

В отношении руководства возбудили административные дела и обязали устранить выявленные нарушения.

Прокуратура Центрального района обнаружила в Центральном районе Петербурга частный детский сад, который работал без лицензии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как стало известно, в ходе совместной с комитетом по образованию проверки, сотрудники прокуратуры выявили ряд нарушений в работе детского центра Happy Kids. Помимо отсутствия лицензии, в учреждении не соблюдался принцип групповой изоляции, форточек не были оборудованы системой проветривания, в центре отсутствовала прачечная, а на батареях не было ограждений.

Помимо этого дети спали на трансформируемых четырехуровневых кроватях. Сотрудники не предоставили справок об отсутствии судимости при устройстве на работу. В отношении руководства возбудили административные дела и обязали устранить выявленные нарушения.

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