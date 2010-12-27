В Петербурге бывшего полицейского обвинили в убийстве студентки

Мужчина избил девушку, отрезал левую грудь и перерезал горло.

В Петербурге продолжается расследование убийства студентки 15-летней давности. В деле появился подозреваемый. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по городу.

Инцидент произошел 6 августа 2004 года. Следователи установили личность человека, который мог совершить преступление. Им оказался бывший сотрудник милиции, 44-летний уроженец Узбекской ССР. В настоящий момент он отбывает наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Его приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство двух девушек в декабре и июле 2005 года.

Подозреваемый признал свою вину. Он рассказал, что в 2004 году занимался частным извозом. 6 августа возле одного из домов на улице Софьи Ковалевской мужчина жестоко избил 18-летнюю студентку, отрезал левую грудь и перерезал горло. После этого он скрылся с места преступления.

Ранее мы писали, что в Петербурге заказчика двух убийств отправили лечиться.

Фото: Piter.TV