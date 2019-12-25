В Самарской области ввели обязательную вакцинацию для ряда работников

Постановление подписано главным санитарным врачом региона.

В Самарской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда работников. Такое заявление опубликовала пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Чиновники уточнили, что постановление подписано главным санитарным врачом Светланой Архиповой. Сейчас эксперты оценивают эпидемиологическую обстановку в регионе как неблагополучную и склонную к ухудшению. Медики фиксируют рост числа новых пациентов с ковидом на уровне 30,5%.

Постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям граждан, подлежащим обязательной вакцинации. постановление главного санитарного врача области

В перечень для обязательной вакцинации попали представители сферы услуг, социальной сферы, торговли, общепита, бытовых услуг, театров, кинотеатров, концертных залов, почтовых отделений, такси, общественного транспорта, финансовых организаций, медицинских учреждений.

Предприятия Ленобласти борются за звание передовика вакцинации.

Фото: Piter.tv