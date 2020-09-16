Отмечается, что за рулем автомобиля находился несовершеннолетний.

В Самарской области в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел в ночь на 29 октября на территории Волжского района на 1-м км автодороги "Автомагистраль центральная". Водитель LADA Kalina не справился с управлением и наехал на земляную насыпь. В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля.

Отмечается, что за рулем находился несовершеннолетний. Еще три пассажира доставлены в медицинское учреждение. По факту происшествия собственную проверку организовала и региональная прокуратура.

Ранее мы сообщали, что в результате массового ДТП в Египте погибло 32 человека.

Видео: МВД Самарской области