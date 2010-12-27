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В Самаре в ДТП молодой девушке оторвало голову
Сегодня, 11:08
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MShaffter

В Самаре в ДТП молодой девушке оторвало голову

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Очевидцы сообщают, что в разбившейся "Тойоте" стрелка спидометра застыла на отметке 210 километров в час.

 

В Самаре в ночь на воскресенье в жутком ДТП погибла 24-летняя девушка.

Страшное ДТП произошло в ночь на воскресенье на Волжском шоссе. Автомобиль "Тойота Камри" на большой скорости вылетела с дороги, врезалась в опору освещения, а затем в дерево. После мощных ударов машина превратилась в груду искореженного железа. Девушка, которая сидела на заднем сидении, вылетела через окно. Очевидцы ДТП сообщают, что у нее оторвало голову. 

В автомобиле находились еще 2 молодых человека, 24 и 29 лет. С тяжелыми травмами они доставлены в больницу. Кто из них был за рулем, выясняется. Со слов очевидцев последствий ДТП, на спидометре стрелка спидометра остановилась на отметке 210 километров в час.

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Фото: УМВД РФ

 

Теги: новости россии, новости самары, оторвало голову, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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