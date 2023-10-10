  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:01
142
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Самаре произошел пожар в многоквартирном доме

0 0

В ГУ МЧС рассказали подробности об инциденте.

Эвакуация жителей из многоквартирного здания, в котором начался пожар, в настоящее время проводится в Октябрьском районе Самарской области. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы регионального управления экстренного ведомства. Известно, что в 08:18 утра по местному времени (в 07:18 утра) спасатели получили данные о возгорании в доме под номером 68, расположенного по улице Гагарина в административном центре.

Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение в квартирах на первом и втором этажах. Проводится эвакуация.

пресс-служба ГУ МЧС по региону

В ликвидации последствий пожара привлечены 66 человек личного состава и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России - 59 человек и 16 единиц техники. 

Пожар в Левашово унёс жизнь одного человека.

Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: гу мчс, регионы, самарская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии