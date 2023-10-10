В Самаре произошел пожар в многоквартирном доме

В ГУ МЧС рассказали подробности об инциденте.

Эвакуация жителей из многоквартирного здания, в котором начался пожар, в настоящее время проводится в Октябрьском районе Самарской области. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы регионального управления экстренного ведомства. Известно, что в 08:18 утра по местному времени (в 07:18 утра) спасатели получили данные о возгорании в доме под номером 68, расположенного по улице Гагарина в административном центре.

Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение в квартирах на первом и втором этажах. Проводится эвакуация. пресс-служба ГУ МЧС по региону

В ликвидации последствий пожара привлечены 66 человек личного состава и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России - 59 человек и 16 единиц техники.

Пожар в Левашово унёс жизнь одного человека.

Фото и видео: ГУ МЧС России